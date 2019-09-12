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Волейболисты сборной России победили Турцию в матче ЧЕ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Турции в первом матче на чемпионате Европы.

Встреча в группе С, прошедшая в Любляне (Словения) в четверг, завершилась со счетом 3:1 (25:13, 23:25, 25:17, 25:15) в пользу россиян

Следующий матч сборная России проведет в пятницу. Соперник - Белоруссия. Начало - 21:30 мск.

ЧЕ-2019 проходит с 12 по 29 сентября сразу в нескольких странах. А именно - во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

волейбол

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