Стали известны арбитры на матчи российских клубов в еврокубках

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал список судей, которые будут работать на матчах первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Как сообщается на сайте организации, встречу "Байер" (Германия) – "Локомотив" (Москва), которая пройдет 18 сентября, обслужит польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковски. Начало игры – 22:00 мск.

17 сентября в 19:55 во Франции начнется матч "Лион" (Франция) – "Зенит" (Санкт-Петербург). Здесь будет работать бригада арбитров из Англии. Главный судья – Майкл Оливер.

Еще два российских клуба задействованы в Лиге Европы, матчи с их участием пройдут 18 сентября. На матч "Базель" (Швейцария) – "Краснодар" назначение получила финская бригада арбитров, возглавляет ее Маттиас Гестраниус. Игра начнется в 19:55 мск.

На игру "Лудогорец" (Болгария) – ЦСКА (Москва) назначена бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. Начало – 22:00 мск.