Поиск

Стали известны арбитры на матчи российских клубов в еврокубках

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал список судей, которые будут работать на матчах первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Как сообщается на сайте организации, встречу "Байер" (Германия) – "Локомотив" (Москва), которая пройдет 18 сентября, обслужит польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковски. Начало игры – 22:00 мск.

17 сентября в 19:55 во Франции начнется матч "Лион" (Франция) – "Зенит" (Санкт-Петербург). Здесь будет работать бригада арбитров из Англии. Главный судья – Майкл Оливер.

Еще два российских клуба задействованы в Лиге Европы, матчи с их участием пройдут 18 сентября. На матч "Базель" (Швейцария) – "Краснодар" назначение получила финская бригада арбитров, возглавляет ее Маттиас Гестраниус. Игра начнется в 19:55 мск.

На игру "Лудогорец" (Болгария) – ЦСКА (Москва) назначена бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. Начало – 22:00 мск.

футбол Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА

Новости по теме

Новости

Экс-хоккеист Мусатов задержан по делу о мошенничестве на 45 млн рублей

Испания выиграла чемпионат мира по баскетболу

Россия одержала третью победу подряд на мужском ЧЕ по волейболу

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за найденный в его пробе кокаин

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за найденный в его пробе кокаин

"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" в РПЛ

ЦСКА победил СКА в матче КХЛ

ЦСКА победил СКА в матче КХЛ

Путин оценил удушающий прием Нурмагомедова

Путин решил лично поздравить Нурмагомедова, защитившего титул чемпиона UFC

Путин решил лично поздравить Нурмагомедова, защитившего титул чемпиона UFC

Сборная США не попала в полуфинал ЧМ по баскетболу

Сборная США не попала в полуфинал ЧМ по баскетболу

Шумахер пришел в себя после лечения в парижской клинике

Шумахер пришел в себя после лечения в парижской клинике
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');