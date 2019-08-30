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Определились соперники ЦСКА и "Краснодара" по групповому этапу Лиги Европы

Определились соперники ЦСКА и "Краснодара" по групповому этапу Лиги Европы
Игроки "Спартака" Самуэль Жиго и ЦСКА Федор Чалов (слева направо)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Монако прошла жеребьевка групповой стадии Лиги Европы УЕФА, по итогам которой определились соперники, в том числе, российских ЦСКА и "Краснодара".

"Краснодар" попал в группу C, где компанию ему составили швейцарский "Базель", испанский "Хетафе" и турецкий "Трабзонспор".

ЦСКА оказался в группе H, куда также попали болгарский "Лудогорец", испанский "Эспаньол" и венгерский "Ференцварош".

ФК "Краснодар", ставший бронзовым призером чемпионата, претендовал на место в группе Лиги чемпионов, но в раунде плей-офф квалификации ЛЧ уступил греческому "Олимпиакосу". ЦСКА получил прямую путевку в групповую стадию, заняв четвертое место по итогам чемпионата России.

Накануне московский "Спартак" во второй раз уступил португальской "Браге" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы и выбыл из еврокубков.

Ранее из турнира выбыл тульский "Арсенал", стартовавший (и финишировавший) во втором раунде квалификации. Тульский клуб уступил бакинскому "Нефтчи". В чемпионате он стал шестым и в еврокубки попал благодаря тому, что серебряный призер чемпионата "Локомотив" (Москва) выиграл Кубок России, а сам попал в Лигу чемпионов.

футбол Лига Европы УЕФА

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