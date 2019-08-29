Определились соперники "Зенита" и "Локомотива" в Лиге чемпионов

Фото: Михаил Разуваев/ФК Зенит/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в четверг в Монако, стали известны соперники петербургского "Зенит" и "Локомотива".

"Зенит" сыграет в одной группе с португальской "Бенфикой", французским "Лионом" и немеций "Лейпциг".

Соперниками "Локомотива" стали итальянский "Ювентус", испанский "Атлетико" и немецкий "Байер".

"Зенит" является действующим чемпионом России, "Локомотив" – серебряным призером. Путевку в основную стадию турнира они получили автоматически.

Еще один российский клуб, бронзовый призер РПЛ-2018/19 "Краснодар", участвовал в квалификационном отборе, но уступил дорогу в групповой этап греческому "Олимпиакосу". Таким образом, Россия упустила возможность впервые в истории Лиги чемпионов задействовать в основной стадии сразу три клуба.

По две лучшие команды каждый из групп выходят в плей-офф; команды, занявшие третьи места, получают утешительные путевки в групповую стадию Лиги Европы. Остальные клубы выбывают из еврокубков.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Ливерпуль".

Составы всех групп: