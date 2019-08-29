Определились соперники "Зенита" и "Локомотива" в Лиге чемпионов
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в четверг в Монако, стали известны соперники петербургского "Зенит" и "Локомотива".
"Зенит" сыграет в одной группе с португальской "Бенфикой", французским "Лионом" и немеций "Лейпциг".
Соперниками "Локомотива" стали итальянский "Ювентус", испанский "Атлетико" и немецкий "Байер".
"Зенит" является действующим чемпионом России, "Локомотив" – серебряным призером. Путевку в основную стадию турнира они получили автоматически.
Еще один российский клуб, бронзовый призер РПЛ-2018/19 "Краснодар", участвовал в квалификационном отборе, но уступил дорогу в групповой этап греческому "Олимпиакосу". Таким образом, Россия упустила возможность впервые в истории Лиги чемпионов задействовать в основной стадии сразу три клуба.
По две лучшие команды каждый из групп выходят в плей-офф; команды, занявшие третьи места, получают утешительные путевки в групповую стадию Лиги Европы. Остальные клубы выбывают из еврокубков.
Действующим победителем Лиги чемпионов является "Ливерпуль".
Составы всех групп:
🔥🔥🔥 ВСЕ ГРУППЫ 🔥🔥🔥— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 августа 2019 г.
Какая самая сильная? ☠️#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/EgdJIbR2Jb