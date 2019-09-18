"Локомотив" сыграл вничью с "Байером" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Команда московского футбольного клуба "Локомотив" в среду на выезде сыграла вничью с немецким "Байером" в первом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА (игроки - не старше 19 лет).

Матч группы D в Леверкузене завершился со счетом 2:2, причем, российская команда отыгралась со счета 0:2.

Следующий матч юношеская команда "Локомотива" проведет 1 октября против "Атлетико".

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

В среду в 22:00 мск стартует матч основных команд "Байера" и "Локомотива".