Поиск

"Локомотив" сыграл вничью с "Байером" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Команда московского футбольного клуба "Локомотив" в среду на выезде сыграла вничью с немецким "Байером" в первом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА (игроки - не старше 19 лет).

Матч группы D в Леверкузене завершился со счетом 2:2, причем, российская команда отыгралась со счета 0:2.

Следующий матч юношеская команда "Локомотива" проведет 1 октября против "Атлетико".

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

В среду в 22:00 мск стартует матч основных команд "Байера" и "Локомотива".

футбол Юношеская лига УЕФА

Новости по теме

Новости

Умер обладатель Кубка УЕФА-2008 в составе "Зенита" Фернандо Риксен

Умер обладатель Кубка УЕФА-2008 в составе "Зенита" Фернандо Риксен

Организаторы "Кубка Кремля" анонсировали один из сильнейших составов участников

Допинг в российском спорте

Российская биатлонистка Васильева дисквалифицирована на полтора года за допинг

Российская биатлонистка Васильева дисквалифицирована на полтора года за допинг

"Зенит" сыграл вничью с "Лионом" в Лиге чемпионов

"Зенит" сыграл вничью с "Лионом" в Лиге чемпионов

Назван стартовый состав "Зенита" на матч с "Лионом"

"Лион" - "Зенит". Онлайн

"Лион" - "Зенит". Онлайн
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Кадыров оценил футбольное будущее Кокорина и Мамаева

Талисманом Олимпиады-2022 стала панда

Талисманом Олимпиады-2022 стала панда

Неймару смягчили наказание за оскорбление судьи

Неймару смягчили наказание за оскорбление судьи

Adidas представил официальный мяч для группового этапа Лиги чемпионов

Adidas представил официальный мяч для группового этапа Лиги чемпионов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');