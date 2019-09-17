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"Зенит" сыграл вничью с "Лионом" в Лиге чемпионов

"Зенит" сыграл вничью с "Лионом" в Лиге чемпионов
Футболист "Лиона" Юссуф Коне и игрок "Зенита" Вячеслав Караваев
Фото: Reuters

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским "Лионом" и петербургским "Зенитом" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей на поле "Лиона", - 1:1.

В составе "Зенита" на 41-й минуте отличился Сердар Азмун. На 51-й минуте пенальти, назначенный за фол со стороны Магомеда Оздоева, реализовал игрок "Лиона" Мемфис Депай.

Примечательно, что незадолго до голевой атаки со своим участием Азмун получил травму и жестами попросил о замене. К пострадавшему игроку подбежали люди с носилками, а Магомед Оздоев вышел к бровке, чтобы заменить травмированного партнера. Но Азмун все же продолжил игру. Эта замена состоялась лишь в перерыве.

Этому матчу "Интерфакс" посвятил текстовую трансляцию.

Оба клуба данный момент делят первое место в группе G, имея в активе по одному баллу. Также в этой группе играют "Бенфика" (Португалия) и "РБ Лейпциг" (Германия), которые начнут встречу в 22:00 мск в Лиссабоне.

Следующий матч в розыгрыше турнира "Зенит" проведет 2 октября. На домашнем стадионе петербуржцы сыграют с "Бенфикой".

"Зенит" получил путевку в основную стадию Лиги чемпионов в качестве действующего победителя Российской премьер-лиги (РПЛ). Россию на этом турнире также представляет серебряный призер РПЛ московский "Локомотив".

футбол Лига чемпионов УЕФА

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