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"Зенит" проиграл "Лиону" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" во вторник уступили на выезде сверстникам из французского "Лиона" со счетом 2:4 в первом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА (игроки - не старше 19 лет).

Следующий матч команда Константина Зырянова проведет 2 октября против "Бенфики". "Лион" в Германии встретится с "РБ Лейпцигом".

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

Основные составы "Зенита" и "Лиона" начнут играть в 19:55 мск на арене "Стад де Люмьер" в Лионе.

футбол Юношеская лига УЕФА

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