Российскую теннисистку дисквалифицировали за попытку продать место на турнире

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Ирина Хромачева получила месяц дисквалификации за попытку продать место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Как сообщает пресс-служба органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit, 24-летняя теннисистка предложила другой спортсменке место в квалификационной стадии турнира в обмен на денежное вознаграждение.

В итоге россиянку отстранили на месяц и еще на два месяца условно, а также оштрафовали на $3 тыс.

В настоящее время Хромачева является 274-й ракеткой мира. Наивысшее место в рейтинге WTA в одиночном разряде – 89-е (февраль 2017 года).