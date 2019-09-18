Организаторы "Кубка Кремля" анонсировали один из сильнейших составов участников

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Теннисный "ВТБ Кубок Кремля" будет интересным и содержательными для болельщиков, считает президент Федерации тенниса России, председатель совета директоров турнира Шамиль Тарпищев.

"Это один из сильнейших составов за последние годы - пять человек из двадцатки, четыре из десятки - это очень здорово, будет хороший женский теннис. К сожалению, для нас в основное сетке только четыре россиянки, но я думаю, что просто смена поколений дает о себе знать", - приводит пресс-служба соревнования слова Тарпищева.

"Во всяком случае, для болельщиков турнир будет очень интересный и содержательный, а зрители с удовольствием придут поболеть за выдающийся теннис", - отмечает глава федерации.

На турнире выступят, в частности, победительницы турниров серии Большого шлема Симона Халеп (Румыния), Гарбинье Мугуруса (Испания), Петра Квитова (Чехия), триумфатор "Кубка Кремля"-2018 россиянка Дарья Касаткина. В числе первых сеяных - украинская теннисистка Элина Свитолина, которая в настоящее время занимает третью строчку мирового рейтинга. В общей сложности в составе участниц 11 теннисисток из первой тридцатки.

Директор женского турнира Алексей Селиваненко подчеркивает, что " заявочный список не является окончательным и может быть подвержен изменениям".

"На сегодняшний момент, мы уже знаем нескольких игроков, которые могут попросить предоставить им места непосредственно перед турниром, в том числе и с самыми громкими именами. Речь идет, в первую очередь о тех, кому могут понадобиться очки перед итоговым турниром года. Мы не будем пока раскрывать имена, но это девушки, показывающие самые впечатляющие результаты в сезоне", - сказал Селиваненко.

В основной части соревнований выступят четыре россиянки - Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Вероника Кудрерметова.

Больше всего побед на турнире одержали россияне: из 89 титулов (1990-2018) российские теннисисты завоевали 41, из них 23 в одиночном разряде и 18 - в парном. В 2004 году Николай Давыденко и Анастасия Мыскина выиграли в одиночном и в парном разрядах. В 1997 по 2001 гг., Евгений Кафельников стал пятикратным чемпионом и является абсолютным рекордсменом турнира.