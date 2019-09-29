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ЦСКА разгромил "Урал" и одержал пятую победу подряд

ЦСКА разгромил "Урал" и одержал пятую победу подряд
Игроки ЦСКА Хердур Магнуссон (на первом плане) и Игорь Дивеев (на втором плане) после победы в матче с "Уралом"
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 11 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча закончилась со счетом 3:0.

Голы в матче забили Хордур Магнуссон на 17-й минуте, Арнор Сигурдссон на 57-й минуте и Яка Бийол на 66-й. На 76-й минуте нападающий ЦСКА Фёдор Чалов не реализовал пенальти.

Эта победа стала пятой подряд для московского клуба.

Следующий матч ЦСКА проведет с "Ростовом" в Москве, "Урал" - с "Зенитом" в Екатеринбурге.

футбол РПЛ ЦСКА Урал

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