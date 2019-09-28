"Ростов" разгромил "Динамо" в 12-м туре РПЛ
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) одержал крупную победу над московским "Динамо" в матче 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Голы провели Ивелин Попов (25-я минута), Эльдор Шомуродов (37) и Бактийор Зайнутдинов.
"Динамо" доигрывало матч в меньшинстве: на 66-й минуте вторую желтую карточку получил Заурбек Плиев.
Набрав 23 очка, "Ростов" поднялся на второе место в турнирной таблице. У "Динамо" 10 очков, оно на 12-м месте.