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Легкоатлетку из США номинировали на приз Fair Play за поздравление Сидоровой с золотом

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) включила американскую прыгунью с шестом Сэнди Моррис в число претендентов на приз Fair Play.

IAAF отмечает поведение легкоатлетки из США после ее поражения от россиянки Анжелики Сидоровой в борьбе за золото чемпионата мира в Дохе. "Несмотря на то, что она проиграла золото в прыжках с шестом, первым делом поздравила победителя Анжелику Сидорову", - говорится в сообщении.

Соревнования в прыжках с шестом на ЧМ в Дохе прошли 29 сентября. В решающей серии прыжков Сидорова преодолела высоту 4,95 м, тогда как американке покорилась высота 4,90. В итоге, россиянка выиграла золото, а Моррис стала обладателем серебра.

До этого чемпионата Сидорова еще не становилась победительницей ЧМ.

В связи с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в IAAF, российские спортсмены выступают в качестве нейтральных атлетов. Все они получили соответствующее разрешение от IAAF.

легкая атлетика

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