Россиянка Сидорова выиграла золото ЧМ в прыжках с шестом

Анжелика Сидорова только что выполнила победный прыжок Фото: Reuters

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова завоевала золото чемпионата мира в Катаре, выиграв соревнования в прыжках с шестом.

Ее результат - 4,95 м.

Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4,90), третье - представительница Греции Екатерина Стефаниди (4,85).

Медаль Сидоровой - первая в копилке российской команды на ЧМ-2019.

Чемпионат мира проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. В связи с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), российские спортсмены выступают в качестве нейтральных атлетов. Все они получили соответствующее разрешение от IAAF.

Что касается Сидоровой, она впервые в карьере стала победительнице чемпионатов мира. За ее плечами серебро (дважды) чемпионатов мира в помещениях. Кроме того, она - чемпионка Европы, а также двукратная победительница чемпионатов Европы в помещениях.