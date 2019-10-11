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Робот станет ассистентом тренера пермского баскетбольного клуба "Парма"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб "Парма" подписал соглашение с робототехнической компании из Перми, чей робот станет ассистентом главного тренера клуба Казиса Максвитиса, сообщается на сайте "Пармы".

В функционал робота будет входить сбор и анализ данных во время матчей. С помощью нейросетей робот будет обрабатывать статистические показатели игроков, а затем вычислять оптимальные сочетания баскетболистов на площадке, комбинации, замены и предоставлять данные главному тренеру.

"Это первый случай в истории, когда искусственный интеллект будет участвовать в работе тренерского штаба профессиональной спортивной команды", - отмечается в сообщении. Робот будет присутствовать на всех домашних матчах "Пармы".

Олег Кивокурцев, директор по развитию компанию Promobot, которая и создала данную машину, заявил, что роботы снимают с человека часть рутинных обязанностей, освобождая время для более важных дел. "Тренер команды во время игры также тратит свои ресурсы и внимание - на общий анализ статистики, запоминание "пятёрок" игроков и другие "рутинные" моменты игры. "Промобот" возьмёт эту работу на себя, быстро и точно предоставляя тренеру уже готовый анализ, - пояснил Кивокурцев.

Баскетбольный клуб "Парма" основан в Перми 2 августа 2012 года. Домашней ареной является универсальный дворец спорта "Молот".

Парма Пермь

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