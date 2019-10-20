Россиянка Павлюченкова проиграла в финале Кубка Кремля

Белинда Бенчич (справа) и Анастасия Павлюченкова Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла в финале турнира "ВТБ Кубок Кремля" швейцарке Белинде Бенчич.

Бенчич, которая была посеяна под третьим номером, одержала победу со счетом 3:6, 6:1, 6:1.

До сегодняшнего дня Павлюченкова дважды играла в финале Кубка Кремля, выиграв его в 2014 году.

Бенчич на пути к решающему матчу обыграла в полуфинале француженку Кристину Младенович и тем самым квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Шэньчжене.

Сегодня же состоится мужской финал Кубка Кремля, в котором россиянин Андрей Рублев сыграет с французом Адрианом Маннарино.