"Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в матче РПЛ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" на выезде сыграли вничью с "Уфой" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 59-й минуте счет открыл нападающий гостей Антонио Эдер, хозяева ответили точным ударом с пенальти в исполнении Ловро Бизяка на 72-й минуте.

"Локомотив" с 30 баллами занимает второе место в чемпионате России. "Уфа" поднялась на восьмое место, набрав 17 очков.

В следующем туре "Локомотив" сыграет дома против "Краснодара", "Уфа" встретится на выезде с "Оренбургом".