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Дзюба стал лучшим игроком РПЛ в октябре

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба признан лучшим игроком чемпионата Российской премьер-лиги по итогам октября, сообщается на сайте РПЛ.

"Четыре гола, три голевые передачи - Артем Дзюба демонстрирует самые высокие показатели среди полевых игроков РПЛ в октябре. Более 70% участников опроса ВКонтакте отдали свои голоса за форварда "Зенита", - говорится в сообщении.

На звание игрока месяца также претендовали партнер Дзюбы по "Зениту" нападающий Сердар Азмун, полузащитник "Ростова" Роман Еременко, форвард тульского "Арсенала" Эванс Кангва и вратарь ФК "Сочи" Сослан Джанаев.

Дзюба – не единственный лауреат октября из "Зенита". Лучшим тренером назван наставник петербургского клуба Сергей Семак.

"В октябре прошло 3 тура РПЛ и команда Сергея Семака одержала победу в каждом. За месяц "Зенит" смог подняться с 5-й строчки турнирной таблицы на первое место и опережает ближайших конкурентов - "Ростов" и "Локомотив" на 3 очка", - отмечается в сообщении.

На звание лучшего тренера октября также были номинированы Юрий Семин ("Локомотив"), Сергей Матвеев ("Краснодар"), Миодраг Божович ("Крылья Советов"), Кирилл Новиков ("Динамо").

К настоящему моменту в чемпионате России среди клубов РПЛ сыграно 14 туров. Во главе турнирной таблице находится "Зенит", набравший 32 очка. Компанию в лидирующей тройке ему составляют "Ростов" и "Локомотив" - по 29 баллов.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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