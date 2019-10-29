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Систему VAR задействуют на двух матчах 15-го тура РПЛ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться на двух матчах 15-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Технология будет использоваться на встрече "Зенита" с ЦСКА, которая состоится 2 ноября, и на матче "Краснодар" - "Ростов", который запланирован на 3 ноября.

Матч "Зенит" - ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород). Помощники - Алексей Лунев (Новосибирск) и Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). За систему VAR будет отвечать Виталий Мешков (Дмитров), помогать ему будет Сергей Карасев (Москва).

Встречу "Краснодара" и "Ростова" рассудит главный арбитр Алексей Еськов (Москва), в качестве помощников выступят москвичи Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян, резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар). За систему VAR будет отвечать Василий Казарцев (Санкт-Петербург), ассистент - Алексей Матюнин (Москва).

"Зенит" лидирует в турнирной таблице с 32 очками; "Ростов" занимает второе место, имея в активе 29 баллов; "Краснодар" находится на четвертом месте, набрав 28 очков; ЦСКА - пятый (26 очков).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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