Московское "Динамо" и "Ахмат" сыграли вничью в матче премьер-лиги

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" в меньшинстве сыграли вничью с грозненским "Ахматом" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 1:1.

Гости открыли счет на 43-й минуте благодаря точному удару с пенальти в исполнении Андреса Понсе. Динамовцы сравняли счет в добавленное время - гол забил защитник Иван Ордец.

С 60-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве после удаления Шарля Каборе из-за второй желтой карточки.

После 15 туров команды являются соседями по турнирной таблице: "Динамо" занимает 13 место с 15 очками, "Ахмат" идет на 14 месте с 14 баллами.