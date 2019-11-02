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"Тамбов" обыграл "Сочи" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Тамбова" добились победы в выездном матче над ФК "Сочи" в 15 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи, прошедшей в Сочи, - 2:1 в пользу "Тамбова".

За гостей отличились Михаил Костюков (41-я минута) и Георгий Мелкадзе (56). За хозяев гол забил полузащитник Кристиан Нобоа (44).

Благодаря этой победе "Тамбов" обогнал сочинцев в турнирной таблице и занимает 14 место, набрав 14 баллов. "Сочи" опустился на последнее место в РПЛ.

футбол РПЛ Тамбов Сочи

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