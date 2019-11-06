Названа дата премьеры фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Художественный фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" о легендарном советском голкипере будет представлен 25 ноября.

"Премьера состоится 25 ноября, а с 28 ноября фильм выйдет на экраны кинотеатров", - сказал "Интерфаксу" генеральный продюсер картины Олег Капанец.

Ранее сообщалось, что фильм должен выйти на экраны "в конце октября - начале ноября", а его премьера будет приурочена ко дню рождения великого советского футболиста - 22 октября.

Лев Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1957), лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории, получавший "Золотой мяч". С 1950 по 1971 год он выступал за московское "Динамо", в составе которого стал пятикратным чемпионом СССР.