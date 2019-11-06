Поиск

Названа дата премьеры фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Художественный фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" о легендарном советском голкипере будет представлен 25 ноября.

"Премьера состоится 25 ноября, а с 28 ноября фильм выйдет на экраны кинотеатров", - сказал "Интерфаксу" генеральный продюсер картины Олег Капанец.

Ранее сообщалось, что фильм должен выйти на экраны "в конце октября - начале ноября", а его премьера будет приурочена ко дню рождения великого советского футболиста - 22 октября.

Лев Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1957), лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории, получавший "Золотой мяч". С 1950 по 1971 год он выступал за московское "Динамо", в составе которого стал пятикратным чемпионом СССР.

футбол Лев Яшин

Новости по теме

Новости

Футболист "Зенита" Ракицкий завершил выступления за Украину из-за политики

"Лион" победил "Бенфику" в ЛЧ и отодвинул "Зенит" на третье место

"Зенит" вновь проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов

"Зенит" вновь проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов

Определились соперники Даниила Медведева по Итоговому турниру ATP

Назван состав сборной России по футболу на отборочные матчи Евро-2020

Назван состав сборной России по футболу на отборочные матчи Евро-2020

Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1"

Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1"

Уволен главный тренер ФК "Бавария" Ковач

Уволен главный тренер ФК "Бавария" Ковач

Чупков победил на 200-метровке брассом на 6-м этапе Кубка мира по плаванию

Ковалев нокаутом проиграл Альваресу бой за чемпионский титул WBO

Ковалев нокаутом проиграл Альваресу бой за чемпионский титул WBO

Фигуристки из России завоевали золото и серебро на этапе Гран-при во Франции

Фигуристки из России завоевали золото и серебро на этапе Гран-при во Франции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');