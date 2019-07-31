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Названа ориентировочная дата выхода в прокат фильма о Льве Яшине

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" планируется выпустить на экраны кинотеатров осенью 2019 года, заявил продюсер Олег Капанец на пресс-конференции в среду.

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"Рабочий монтаж закончен, сейчас добивают графику, к концу августа фильм будет готов. Планируем выпустить в прокат фильм к юбилею Яшина в октябре, так что в конце октября - начале ноября он появится на экранах", - сказал Капанец.

Он отметил, что Александру Фокину, исполнившему роль главного героя фильма, удалось передать зрителю не только футбольное мастерство Яшина, но и его характер вне поля.

"Для Александра это первая работа в кино. Думаю, что он справился с очень сложной ролью Яшина. Ему надо было показать футбольное мастерство и раскрыть характер Яшина вне поля. Думаю, что он справился", - отметил он.

Продюсер сообщил, что общий бюджет картины составил 360 млн рублей, из которых около 60 млн рублей было выделено министерством культуры.

"Бюджет достойный, чтобы сделать хорошее кино про Яшина. Конечно, меньше, чем хотелось, но нам хватило. Была господдержка от минкультуры в районе 60 млн рублей. Весь бюджет составляет 360 млн рублей. По современным меркам это небольшие деньги", - рассказал Копанец.

Продюсер отметил, что для съемок картины для актеров была сшита аутенчиная игровая амуниция 50-х, 60-х годов 20 века.

"Шили бутсы той эпохи. Актеры жаловались, потому что играть в них труднее, чем в современных. Зато у них на лицах были настоящие эмоции", - сказал он.

"Футбол снимали вживую, болельщиков - на Мосфильме, где строили декорации, трибуны", - добавил он.

Лев Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1957), лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории, получавший "Золотой мяч".

Лев Яшин

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