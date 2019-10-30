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Политики и артисты сыграют против сборной вратарей в честь Льва Яшина

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Ежегодный футбольно-музыкальный турнир "Арт-футбол-Россия" в 2019 году будет посвящен 90-летнему юбилею вратаря Льва Яшина, заявил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков на пресс-конференции в среду.

В рамках турнира 4 ноября пройдет гала-матч, в рамках которого сборная политиков и артистов "Росич-Старко" сыграет с командой отечественных и зарубежных вратарей.

"В этом году свое участие подтвердили такие известные игроки, как Анзор Кавазашвили, Ринат Дасаев, Виктор Чанова, Войцех Ковалевски, Руслан Нигматуллин, Андрей Тихонов, в свое время занимавший место в воротах, хоккейный вратарь Владимир Мышкин и другие", - сказал Сучков.

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Организатор фестиваля, президент ФК "Старко" Юрий Давыдов отметил, что на матч приглашены не только футбольные и хоккейные вратари, но и стражи ворот из других видов спорта, в частности, хоккея, гандбола, хоккея с мячом, мотобола и других.

Он отметил, что в турнире примут участие команды из регионов России, сборная мира, команда, составленная из актеров и членов съемочной группы фильма о Льве Яшине, а также сборная, составленная из известных вратарей, которые будут играть, в том числе, в качестве полевых игроков.

Во время фестиваля запланированы концерты известных музыкантов и артистов, в числе которых Михаил Боярский, Александр Маршал, Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Влад Топалов, Юрий Лоза и другие.

Турнир команд артистов из 16 регионов страны "Арт-футбол 2019", посвященный 90-летию со дня рождения вратаря Льва Яшина, пройдет 3-4 ноября 2019 года в манеже "Спартак".

Лев Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1957), лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории, получавший "Золотой мяч".

футбол Лев Яшин

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