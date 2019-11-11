Роналду обиделся на свою замену и покинул арену до финального свистка

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вновь проявил неуважение к главному тренеру клуба Маурицио Сарри, который заменил его по ходу матча Серии А против "Милана", отмечает The Sun.

Сообщается, что португалец агрессивно отреагировал на замену на 55-й минуте встречи на аргентинца Паоло Дибала. Покидая поле, он сказал в адрес Сарри "уходи прочь". Форвард также покинул стадион до окончания матча.

Матч прошел в воскресенье, 10 ноября, и закончился со счетом 1:0 в пользу "Ювентуса". Гол - на счету заменившего Роналду аргентинца Дибала.

После матча главный тренер "Ювентуса" Сарри сказал, что у него нет проблем с 34-летним португальцем.

"Я благодарен ему за то, что он играл, находясь не в лучших своих кондициях. Я заменил его, потому что он был не в порядке. То, что он злился, уходя с поля - это нормально, это часть игры. Он был раздражен из-за своей замены, но я бы волновался, если бы он остался равнодушным", - цитирует La Gazzetta dello sport Сарри.

Тренер заменил Роналду 6 ноября в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива" в Москве. Тогда португалец покинул поле на 82-й минуте, а заменил его также Дибала. Покидая поле, Роналду не пожал руку наставнику. Тот матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Ювентуса".