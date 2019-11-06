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"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов
Фото: Reuters

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:2 потерпели поражение от туринского "Ювентуса" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Результат встречи, прошедшей на стадионе "РЖД Арена" в Москве, - 1:1.

На четвертой минуте Аарон Рэмзи после ошибки голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме поразил ворота москвичей и вывел гостей вперед.

На 12-й минуте "Локомотив" отыгрался благодаря голу Алексея Миранчука: он успел на добивание после того, как вратарь" Ювентуса" Войцех Щенсны отразил удар.

Ничейный счет продержался до третьей минуты компенсированного ко второму тайму времени: Дуглас Коста вывел себя один на один с Гилерме и поразил ворота.

На матче присутствовали 26 тысяч 821 человек.

"Интерфакс"" вел текстовую трансляцию встречи.

"Ювентус" набрал 10 очков и досрочно обеспечил себе место в плей-офф. Он лидирует в группе D. На втором месте находится мадридский "Атлетико" (7 очков), который позднее сыграет с немецким "Байером" (0). "Локомотив" (3 балла) – на третьем месте.

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