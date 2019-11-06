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"Локомотив" - "Ювентус". Онлайн

На стадионе "РЖД Арена" проходит матч четвертого тура Лиги чемпионов

"Локомотив" - "Ювентус". Онлайн
Фото: PA Images/ТАСС

Ранее команды встречались в Турине, тогда победу одержал "Ювентус"

Впервые в своей жизни сделал твит (для дебютанта, возможно, и простительно отсутствие хэштегов; ведь я так спешил, так суетился!). Это тренируются игроки "Ювентуса". Трибуны, надо полагать, вскоре будут заполнены, причем до отказа

А вот как выглядит стартовый состав "Ювентуса"

Стартовый состав "Локомотива"!
 

Московский и туринский клубы встречаются в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ. В прошлый раз команды встречались в Турине. Продолжительную часть игры "Локо" вел со счетом 1:0, но потом взял и пропустил два гола. Обидно - не то слово.

Меня зовут Владимир Нардин, я нахожусь на стадионе "РЖД Арена". Непосредственно отсюда и веду текстовую трансляцию матча Лиги чемпионов "Локомотив" - "Ювентус". Надеюсь, и трансляция не получится посредственной

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