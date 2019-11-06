"Локомотив" - "Ювентус". Онлайн
На стадионе "РЖД Арена" проходит матч четвертого тура Лиги чемпионов
Ранее команды встречались в Турине, тогда победу одержал "Ювентус"
Впервые в своей жизни сделал твит (для дебютанта, возможно, и простительно отсутствие хэштегов; ведь я так спешил, так суетился!). Это тренируются игроки "Ювентуса". Трибуны, надо полагать, вскоре будут заполнены, причем до отказа
November 6, 2019
А вот как выглядит стартовый состав "Ювентуса"
La formazione bianconera per #FCLMJuve ⚪️⚫️#FORZAJUVE!#JuveUCL pic.twitter.com/3mXPEPLZ6c— JuventusFC (@juventusfc) 6 ноября 2019 г.
Стартовый состав "Локомотива"!
Наш состав на #ЛокоЮве 💪🏻#ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMJuve pic.twitter.com/RKKHztWpul— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 6 ноября 2019 г.
Московский и туринский клубы встречаются в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ. В прошлый раз команды встречались в Турине. Продолжительную часть игры "Локо" вел со счетом 1:0, но потом взял и пропустил два гола. Обидно - не то слово.
Меня зовут Владимир Нардин, я нахожусь на стадионе "РЖД Арена". Непосредственно отсюда и веду текстовую трансляцию матча Лиги чемпионов "Локомотив" - "Ювентус". Надеюсь, и трансляция не получится посредственной
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