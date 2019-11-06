"Локомотив" - "Ювентус". Онлайн

Впервые в своей жизни сделал твит (для дебютанта, возможно, и простительно отсутствие хэштегов; ведь я так спешил, так суетился!). Это тренируются игроки "Ювентуса". Трибуны, надо полагать, вскоре будут заполнены, причем до отказа