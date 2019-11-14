У российской паралимпийки похитили 5 млн руб. под предлогом изготовления протезов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Следователи предъявили коммерсанту обвинение в хищении у члена паралимпийской сборной России по волейболу более 5 млн рублей под предлогом изготовления протезов, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Главным следственным управлением СК предъявлено обвинение предпринимателю Валерию Перевозникову в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

По версии следствия, в апреле 2017 года Перевозников предложил спортсменке - члену паралимпийской сборной России по волейболу - "изготовить протезы ног, для оплаты которых последняя получила в одном из коммерческих банков кредит в сумме более 5 млн рублей".

"По договоренности денежные средства были перечислены на расчетный счет водителя Перевозникова, которым фактически распоряжался сам обвиняемый. Последний использовал денежные средства по своему усмотрению, при этом протезы девушка так и не получила", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что Перевозников задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Имени потерпевшей в СК не сообщили. По данным некоторых СМИ, это чемпионка мира, Европы и России Елизавета Кунстман.