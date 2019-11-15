Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP.

Об этом стало известно после того, как лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль в пятницу нанес поражение представителю Греции Стефаносу Циципасу в матче третьего тура группового этапа - 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

Медведев в первых двух турах уступил каждому из них, и результат матча (пройдет в пятницу поздним вечером) с немцем Александром Зверевым турнирного значения для россиянина иметь не будет.

В полуфинал выходят по два лучших теннисиста каждой из двух групп. По два очка в группе, в которую входит россиянин, набрали Надаль и Циципас. Они сыграли по три матча. У Зверева 1 очко, у Медведева – 0, они провели по две игры.

Итоговый турнир ATP с участием сильнейших (согласно мировому рейтингу) теннисистов проходит с 10 по 17 ноября в Лондоне. Действующим победителем является Зверев. Чаще всех – 6 раз – турнир выигрывал Федерер.

Медведев, занимающий четвертое место в мировом рейтинге, - дебютант этого турнира.