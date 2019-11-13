Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP, ведя 5:1 в третьем сете

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7) уступил испанцу Рафаэлю Надалю во втором круге группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне.

Продолжительность матча составила 2 часа 46 минут. В третьем сете Медведев вел 5:1, имел матчбол, но до победы не дотянул.

RAFA RAISES THE ROOF! 🤯@RafaelNadal recovers from 5-1 down in the third set to defeat Daniil Medvedev 6-7 6-3 7-5 👏 #NittoATPFinals pic.twitter.com/hCtZGZK4nC — ATP Tour (@atptour) November 13, 2019

Таким образом, четвертая ракетка мира Медведев потерпел второе поражение на турнире, ранее он уступил греку Стефаносу Циципасу. Лидер мирового рейтинга Надаль, в свою очередь, выиграл первый матч. До этого он проиграл представителю Германии Александру Звереву, с которым в третьем круге сыграет Медведев.

Другую группу составили серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.

Ранее Медведев и Надаль встречались дважды, оба раза в 2019 году: в финале турнира ATP Masters 1000 Canada и в финале турнира Большого шлема Open. Те матчи выиграл Надаль.

Итоговый турнир ATP с участием сильнейших (согласно мировому рейтингу) теннисистов проходит с 10 по 17 ноября в Лондоне. Действующим победителем является Зверев. Чаще всех – 6 раз – турнир выигрывал Федерер.