Медведев проиграл Циципасу в первом матче Итогового турнира ATP

Теннисист Даниил Медведев Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Греции Стефаноса Циципаса в первом туре проходящего в Лондоне Итогового турнира ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов).

Результат матча – 7:6 (7:5), 6:4 в пользу грека. Продолжительность игры составила 1 час 42 минуты.

Это – первое поражение Медведева от Циципаса в официальных матчах. Ранее россиянин обыгрывал оппонента пять раз. Сейчас Медведев является четвертой ракеткой мира, Циципас - шестой.

На групповом этапе турнира в Лондоне россиянину предстоит сыграть также с испанцем Рафаэлем Надалем и немцем Александром Зверевым.

Турнир проходит с 10 по 17 ноября в Лондоне. Действующим победителем является Зверев. Чаще всех – 6 раз – турнир выигрывал швейцарец Роджер Федерер.