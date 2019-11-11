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Медведев проиграл Циципасу в первом матче Итогового турнира ATP

Медведев проиграл Циципасу в первом матче Итогового турнира ATP
Теннисист Даниил Медведев
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Греции Стефаноса Циципаса в первом туре проходящего в Лондоне Итогового турнира ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов).

Результат матча – 7:6 (7:5), 6:4 в пользу грека. Продолжительность игры составила 1 час 42 минуты.

Это – первое поражение Медведева от Циципаса в официальных матчах. Ранее россиянин обыгрывал оппонента пять раз. Сейчас Медведев является четвертой ракеткой мира, Циципас - шестой.

На групповом этапе турнира в Лондоне россиянину предстоит сыграть также с испанцем Рафаэлем Надалем и немцем Александром Зверевым.

Турнир проходит с 10 по 17 ноября в Лондоне. Действующим победителем является Зверев. Чаще всех – 6 раз – турнир выигрывал швейцарец Роджер Федерер.

теннис Даниил Медведев

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