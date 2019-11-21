Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по теннису сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса, сообщается в твиттере турнира.
Россияне встретятся с хорватами в пятницу 22 ноября.
Полностью четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Австралия - Канада,
Великобритания - Германия,
Аргентина - Испания.
Сборную России на соревнованиях представляют Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Евгений Донской.
Финальный этап Кубка Дэвиса проходит с 18 по 24 ноября в Мадриде.