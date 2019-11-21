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Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по теннису сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса, сообщается в твиттере турнира.

Россияне встретятся с хорватами в пятницу 22 ноября.

Полностью четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Австралия - Канада,

Великобритания - Германия,

Аргентина - Испания.

Сборную России на соревнованиях представляют Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Евгений Донской.

Финальный этап Кубка Дэвиса проходит с 18 по 24 ноября в Мадриде.

теннис Кубок Дэвиса

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