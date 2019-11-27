"Спартак" оштрафовали на 100 тыс. рублей за оскорбления фанатами Дзюбы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" заплатит 100 тысяч рублей штрафа за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.

Решение наказать "Спартак", как сообщает "Спорт-Экспресс", вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Инцидент с участием болельщиков произошел 24 ноября в Екатеринбурге, где "Спартак" играл против местного "Урала" (матч завершился со счетом 0:0). По ходу встречи фанаты московского клуба со своего сектора в унисон выкрикивали нецензурные речевки, посвященные Дзюбе.

Аналогичный случай происходил за несколько дней до этого в Сан-Марино, где играла сборная России в рамках отборочного турнира Евро-2020. На протяжении игры группа российских болельщиков, приехавших на матч, также коллективно оскорбляла Дзюбу.

Поведение болельщиков на той игре вызвала реакцию со стороны отечественных футбольных властей. Так, генеральный секретарь РФС Александр Алаев выступил с заявлением, в котором пообещал, что нарушителей найдут и им запретят посещение матчей сборной России в Санкт-Петербурге в рамках Евро-2020.

Болельщики "Спартака" традиционно выкрикивают оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы, но это, как правило, происходит во время матчей москвичей против "Зенита".

Сам Дзюба является воспитанником "Спартака", в составе которого (за исключением аренды в ряде клубов) играл до 2015 года, пока не перешел в "Зенит". Уход в стан принципиального соперника, а также последовавшие за этим жесткие высказывания в адрес "Спартака" и его болельщиков вызвали у фанатов московского клуба волну недовольства.

При этом Дзюба после перехода в "Зенит" обещал не праздновать голы в ворота "Спартака". И когда он забивает мячи в ворота бывшей команды, действительно не проявляет бурных эмоций.