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Матч "Спартака" и "Урала" закончился безголевой ничьей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" (Москва) сыграл в воскресенье вничью с "Уралом" (Екатеринбург) в матче 17-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, проходивший в Екатеринбурге, закончился со счетом 0:0.

"Спартак" расположился на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. "Урал" находится на восьмой строчке, набрав 20 очков.

Следующий матч "Спартак" проведет в Санкт-Петербурге, где 1 декабря сыграет против "Зенита". "Урал" 30 ноября сыграет в гостях против "Ростова".

Ранее сегодня "Уфа" и "Сочи" сыграли вничью (1:1). В составе уфимского клуба отличился Андрес Вомбергар (85-я минута), за "Сочи" гол забил Дмитрий Полоз (25-я минута).

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