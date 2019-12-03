Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Восемь игроков в национальную команду делегировал СКА, семь - ЦСКА

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на Кубок Первого канала.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в состав вошли следующие игроки:

вратари - Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс");

защитники - Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов ("Авангард"), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба - СКА), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все - "Ак Барс"), Андрей Миронов ("Динамо" М);

нападающие - Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все - СКА), Вадим Шипачёв ("Динамо" М), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Кирилл Семёнов ("Авангард"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Никита Сошников ("Салават Юлаев").

Штаб сборной: глава штаба - Роман Ротенберг, главный тренер - Алексей Кудашов, старший тренер Алексей Жамнов, тренеры - Анвар Гатиятулин, Александр Савченков, тренер вратарей - Рашит Давыдов, тренер по физподготовке - Александр Трошин.

Турнир стартует 12 декабря, в этот день Россия сыграет со Швецией, а Финляндия с Чехией (матч состоится в Пльзени, Чехия).

14 декабря Финляндия сразится со Швецией, Россия - с Чехией.

15 декабря Чехия встретится со Швецией, а Россия в Санкт-Петербурге примет Финляндию. Как сообщалось, игра россиян против финнов пройдет на "Газпром Арене", домашнем стадионе футбольного клуба "Зенит".

Остальные матчи пройдут на столичной арене Парка легенд.

Кубок Первого канала - второй этап Еврохоккейтура. Первый - Кубок Карьяла - прошел в Финляндии в ноябре. Этот этап выиграла Чехия, набравшая 8 очков. Второе место заняла Финляндия - 7, третьей стала Россия - 2, на четвертом месте разместилась Швеция - 1. В таком порядке команды располагаются и в таблице общего зачета.