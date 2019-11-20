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Матч Еврохоккейтура Россия - Финляндия пройдет на стадионе ФК "Зенит"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Матч Кубка первого канала между сборными России и Финляндии в рамках Еврохоккейтура пройдет на стадионе "Газпром Арена", сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Игра запланирована на 15 декабря, начало - 16:00 мск.

Кроме того, 12 декабря россияне сыграют со Швецией (начало - 20:00), 14 декабря - с Чехией (15:00). Эти матчи пройдут на арене Парка легенд в Москве.

Год назад Россия и Финляндия также играли на "Газпром Арене", матч собрал аудиторию в 71 381 зрителя. Это - новый рекорд посещения хоккейных матчей в России. Предыдущий рекорд был датирован 1957 годом, когда на матча ЧМ СССР - Швеция пришли 55 тысяч зрителей.

"Газпром Арена" является домашним стадионом петербургского футбольного клуба "Зенит". Здесь также проводились матчи футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Арена также примет ряд матчей чемпионата Европы по утболу 2020 года.

Кубок Первого канала - второй этап Еврохоккейтура. Первый - Кубок Карьяла - прошел в Финляндии в ноябре. Этот этап выиграла Чехия, набравшая 8 очков. Второе место заняла Финляндия - 7, третьей стал Россия - 2, на четвертом месте разместилась Швеция - 1. В таком порядке команды располагаются и в таблице общего зачета.

хоккей Еврохоккейтур

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