Россия проиграла Чехии и стала третьей на Кубке Карьяла

Чешский хоккеист Томаш Рахунек (слева) и вратарь сборной России Александр Самонов Фото: Reuters

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче третьего тура Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккейтура.

Результат встречи, прошедшей в Хельсинки, - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу чешских хоккеистов. Последний гол они провели в пустые ворота, когда российская команда поменяла голкипера на шестого полевого игрока.

В итоге сборная Чехии набрала 8 очков и стала победителем Кубка Карьяла. Второе место заняла Финляндия (4 очка), третье – Россия (2), четвертое – Швеция (1).

Ранее сборная России уступила на турнире Финляндии (3:4) и выиграла у Швеции (5:4, победитель определился по буллитам).

Кубок Карьяла – первый этап в рамках Еврохоккейтура. В турнире традиционно принимают участие четыре команды – Россия, Финляндия, Швеция и Чехия.