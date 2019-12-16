Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - По итогам жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне в понедельник, стал известен состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Они выглядят следующим образом: "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия), "Аталанта" (Италия) – "Валенсия" (Испания), "Атлетико" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия) – "Бавария" (Германия), "Лион" (Франция) – "Ювентус" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия) – "Лейпциг" (Германия), "Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания).

Первые матчи 1/8 финала пройдет 18-19 февраля, 25-26 февраля, ответные – 10-11 марта, 17-18 марта.

Действующим победителем турнира является английский "Ливерпуль".

Российские "Зенит" и "Локомотив", выступившие на групповом этапе, не смогли пробиться в плей-офф и вылетели из еврокубков в целом.