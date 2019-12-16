Поиск

Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - По итогам жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне в понедельник, стал известен состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Они выглядят следующим образом: "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия), "Аталанта" (Италия) – "Валенсия" (Испания), "Атлетико" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия) – "Бавария" (Германия), "Лион" (Франция) – "Ювентус" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия) – "Лейпциг" (Германия), "Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания).

Первые матчи 1/8 финала пройдет 18-19 февраля, 25-26 февраля, ответные – 10-11 марта, 17-18 марта.

Действующим победителем турнира является английский "Ливерпуль".

Российские "Зенит" и "Локомотив", выступившие на групповом этапе, не смогли пробиться в плей-офф и вылетели из еврокубков в целом.

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

Шаронов покинул пост тренера казанского ФК "Рубин"

Rambler потребовал 180 млрд рублей с Twitch за незаконную трансляцию матчей АПЛ

Rambler потребовал 180 млрд рублей с Twitch за незаконную трансляцию матчей АПЛ

Китайское ТВ не показало матч "Арсенала" из-за высказываний футболиста

Китайское ТВ не показало матч "Арсенала" из-за высказываний футболиста

Россия победила Финляндию и стала второй на Кубке Первого канала

Россия победила Финляндию и стала второй на Кубке Первого канала

Плющенко ответил на обвинения Тутберидзе в попытках переманить Загитову

Плющенко ответил на обвинения Тутберидзе в попытках переманить Загитову

Россия стала шестой в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Загитова заявила, что не планирует завершать карьеру

Загитова заявила, что не планирует завершать карьеру

Сборная России выиграла бронзу женского ЧМ по гандболу

Команда тренера Тутберидзе ответила критикам приостановившей карьеру Загитовой

Команда тренера Тутберидзе ответила критикам приостановившей карьеру Загитовой

Ближайший матч России и Финляндии пройдет на площадке канадских размеров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');