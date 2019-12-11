"Зенит" крупно проиграл "Бенфике" и выбыл из еврокубков

Нападающий "Бенфики" Пицци забивает второй гол в ворота "Зенита" Фото: Reuters

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU -Петербургский "Зенит" со счетом 0:3 потерпел поражение от португальской "Бенфики" в гостевом матче шестого, заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 47-й минуте "Бенфику" вывел вперед Франко Серви, на 58-й минуте Пицци, реализовав пенальти, удвоил счет. На 79-й минуте мяч в свои ворота отправил Сердар Азмун.

С 56-й минуты "Зенит" играл в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Дуглас дос Сантос.

В другом матче группы G французский "Лион" на своем поле со счетом 2:2 сыграл вничью с немецким "Лейпцигом".

В итоге "Лейпциг" набрал 11 очков, "Лион" – 8, эти команды вышли в плей-офф. У "Бенфики" и "Зенита" по 7 очков, но у португальской команды преимущество по личным встречам. "Бенфика" получает утешительную путевку в Лигу Европы УЕФА, а "Зенит" выбывает из еврокубков.

Примечательно, что "Лион" уступал "Лейпцигу" со счетом 0:2 и отыгрался незадолго до финального свистка. Поражение "Лиона" позволило бы "Зениту" занять второе место и выйти в плей-офф, а сам французский клуб, напротив, стал бы четвертым.

Таким образом, оба российских представителя Лиги чемпионов выбывают из еврокубков: ранее лишился шансов на еврокубковую весну московский "Локомотив".