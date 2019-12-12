"Локомотив" проиграл "Атлетико" в последнем туре Лиги чемпионов

Жоау Феликс ("Атлетико", в центре) празднует забитый гол Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" в гостях уступил мадридскому "Атлетико" со счетом 0:2.

Это был последний тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которого "Локомотив" занял последнее, четвертое место в группе D и выбыл из розыгрыша еврокубков в этом сезоне.

Голы на счету Жоау Феликса (17 минута, пенальти) и Фелипе (54 минута). На первой минуте вратарь "Локомотива" Антон Коченков отразил пенальти. Один из голов отменили с помощью видео-ассистента.

В другом матче группы D "Ювентус" обыграл в гостях "Байер" со счетом 2:0. Таким образом "Атлетико" и "Ювентус" вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, а "Байер" в 1/16 Лиги Европы.