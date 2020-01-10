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Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл шестой этап "Дакара"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем шестого этапа ралли-рейда "Дакар-2020" в зачете грузовиков.

Второе место занял еще один представитель российской команды, Антон Шибалов. Третьим стал белорусский экипаж во главе с Сергеем Вязовичем из MAZ.

На четвертой строчке расположился экипаж Дмитрия Сотникова из "КАМАЗ-Мастер".

Действующий победитель "Дакара", Эдуард Николаев ("КАМАЗ-Мастер"), как сообщалось, не смог финишировать, в результате чего досрочно покидает ралли-марафон.

Каргинов продолжает лидировать в общем зачете. Шибалов занимает второе место, Вязович – третье. Экипаж Сотникова находится на седьмой строчке.

Шестой этап "Дакара-2020" прошел по маршруту Хаиль - Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Протяженность составила 830 км (спецучасток – 477 км).

Ралли-марафон "Дакар" проводится ежегодно с 1978 года. В Саудовской Аравии гонка проходит впервые.

автоспорт Дакар КАМАЗ-Мастер

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