Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" досрочно покинул "Дакар"

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева на четвертом этапе ралли "Дакар" Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Грузовик пилота Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" из-за повреждения снялся с шестого этапа ралли-марафона Дакар-2020" в Саудовской Аравии. А следовательно - выбыл из числа участников гонки.

"Экипаж № 500 сходит с гонки", - говорится в сообщении пресс-службы "КАМАЗ-Мастер".

"На 33 км сегодняшнего спецучастка окончательно вышел из строя двигатель на машине Николаева. Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, т.к. времени отремонтировать машину на бивуаке утром уже не было. Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения".

"Экипаж в порядке", - отмечается в сообщении.

Неполадки с грузовиком случились накануне во время прохождения пятого этапа гонки. В итоге машина прибыла на бивуак за несколько часов до старта шестого этапа.

Николаев - действующий победитель "Дакара". Знаменитый ралли-рейд он выиграл четыре раза в качестве пилота и один раз - в качестве механика экипажа.