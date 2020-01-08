"КАМАЗ-Мастер" вышел в лидеры "Дакара-2020"

Экипажи российской команды составили тройку лучших на четвертом этапе, один из них возглавил общий зачет

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" возглавил общий зачет ралли-рейда "Дакар-2020" в зачете грузовиков после четвертого этапа.

На второе место опустился экипаж белоруса Сергея Вязовича из MAZ. Третью строчку занимает Антон Шибалов ("КАМАЗ-Мастер").

Действующий победитель "Дакара" Эдуард Николаев из "КАМАЗ-Мастер" располагается на шестой строчке, а его партнер по команде Дмитрий Сотников – на 10-й.

Четвертый этап в целом оказался успешным для российской команды. Его победителем стал Шибалов, второе и третье места заняли соответственно Каргинов и Сотников. Экипаж Николаева стал 11-м.

Этап прошел по маршруту Неом – Эль-Ула протяженностью 672 км (спецучасток – 473 км).

В этом году "Дакар" впервые проходит по территории Саудовской Аравии.

Ралли-марафон "Дакар" проводится ежегодно с 1978 года. С 2009 года гонка проходит в Южной Америке. В Саудовской Аравии гонка будет проходить впервые.

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной командой "Дакара" в зачете грузовиков. Она - 16-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев - четыре победы (плюс одна в качестве механика в экипаже Чагина).