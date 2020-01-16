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Экипажи "КАМАЗ-Мастер" вновь составили тройку лучших на этапе "Дакара"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Лучший результат по итогам 11-го этапа ралли-марафона в Саудовской Аравии в зачете грузовиков показал экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер".

Его время - 4 часа 44 минуты 51 секунда.

Второй показатель - у экипажа российской команды с пилотом Дмитрием Сотниковым (+1 минута 27 секунд). Третьим стал еще один экипаж "КАМАЗ-Мастер", с пилотом Антоном Шибаловым (+3 минуты 25 секунд).

Четвертую позицию занял еще один экипаж команды из Татарстана, Эдуарда Николаева (4 минуты 18 секунд). Сам Николаев, как сообщалось, после поломки машины выступает теперь без учета его результатов в общий зачет.

Накануне тройку лучших на этапе составили также экипажи команды "КАМАЗ-Мастер".

Каргинов продолжает лидировать в общем зачете "Дакара"

Ралли "Дакар"

12
автоспорт Дакар КАМАЗ-Мастер

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