Экипажи "КАМАЗ-Мастер" составили тройку лучших на 10-м этапе "Дакара"

Из-за сильного ветра этап был внезапно сокращен

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Экипаж Антона Шибалова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем 10-го этапа ралли-рейда "Дакар-2020" в зачете грузовиков.

Второе и третье места заняли соответственно экипажи Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева, также представляющие эту же команду. При этом Николаев, как сообщалось, после поломки машины выбыл из гонки и возобновил участие в ней вне общего зачета.

Еще один представитель "КАМАЗ-Мастер", Андрей Каргинов стал пятым.

Изначально протяженность этапа в Саудовской Аравии, где в этом году проходит ралли-марафон, должна была составить 606 км (из них спецучасток – 534 км). Однако из-за сильного ветра этап был прерван, когда участники преодолели 345 км.

В общем зачете класса грузовиков продолжает лидировать Каргинов, общее время которого составляет 40 часов 30 минут 4 секунды. На втором месте находится Шибалов с отставанием в 36 минут 8 секунд. На третьем – белорус Сергей Вязович (MAZ), уступающий лидеру 1 час 40 минут.

Сотников – на пятом месте с отставанием от Каргинова в 2 часа 48 минут 10 секунд.

До финиша гонки осталось два этапа.