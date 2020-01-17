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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 14:06

Пятикратная чемпионка ОИ объяснила, что может прервать гегемонию синхронисток из РФ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сместить российское синхронное плавание с лидирующих позиций зарубежные конкуренты смогут только с помощью тренеров из РФ, считает пятикратная олимпийская чемпионка, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

"Только если наши тренеры уедут за границу, тогда такое возможно", - сказала Ищенко "Интерфаксу".

"Талантливых спортсменов за границей действительно много, но им не хватает российской школы или российского взгляда", - отметила она.

"Результат - это результат не только спортсмена, это всегда совместная работа. Иногда это 50/50 (спортсмен/тренер) процентов, иногда мне кажется, что это больше тренерская работа, чем работа спортсмена", - заявила Ищенко.

Ищенко - пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы.

синхронное плавание

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