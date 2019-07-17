Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира по синхронному плаванию

Она установила рекорд по числу золотых медалей на чемпионатах мира

Российская спортсменка Светлана Ромашина на выступлении в Южной Корее Источник: AP/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российская синхронистка Светлана Ромашина показала лучший результат в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Она набрала 97,1333 балла.

Второй на турнире стала испанка Она Карбонелл (94.5667), а третьей - японка Юкико Инуи (93.2000).

Для Ромашиной этот триумф стал 20-м на чемпионатах мира. Это - новый рекорд по числу золотых медалей на ЧМ. По этому показателю Ромашина обошла Наталью Ищенко, в дуэте с которой завоевала многочисленные награды высшего достоинства как на чемпионатах мира, так и на Олимпийских играх.