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Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира по синхронному плаванию

Она установила рекорд по числу золотых медалей на чемпионатах мира

Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира по синхронному плаванию
Российская спортсменка Светлана Ромашина на выступлении в Южной Корее
Источник: AP/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российская синхронистка Светлана Ромашина показала лучший результат в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Она набрала 97,1333 балла.

Второй на турнире стала испанка Она Карбонелл (94.5667), а третьей - японка Юкико Инуи (93.2000).

Для Ромашиной этот триумф стал 20-м на чемпионатах мира. Это - новый рекорд по числу золотых медалей на ЧМ. По этому показателю Ромашина обошла Наталью Ищенко, в дуэте с которой завоевала многочисленные награды высшего достоинства как на чемпионатах мира, так и на Олимпийских играх.

синхронное плавание

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