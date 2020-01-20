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Федерер установил рекорд Australian Open

Федерер установил рекорд Australian Open
Теннисист Роджер Федерер
Фото: АР/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал автором рекорда по числу участий на турнире Большого шлема Australian Open.

Для 38-летнего спортсмена нынешний турнир, основная сетка которого стартовала в ночь на понедельник по московскому времени, стал 21-м. Это – новый рекорд Australian Open. В первом раунде соревнования Федерер нанес поражение американцу Стиву Джонсону со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

На втором месте по числу участий на Australian Open – австралиец Ллейтон Хьюитт (20), третье и четвертое места делят испанец Фелисиано Лопес и француз Фабрис Санторо (по 18). Двое из этой четверки – Хьюитт и Санторо – уже завершили карьеры.

Федерер является шестикратным победителем Australian Open, в общей сложности на его счету 20 выигранных турниров Большого шлема.

теннис Australian Open

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