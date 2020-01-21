Федерация хоккея России присоединяется к спору между ВАДА и РУСАДА

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России выразила желание присоединиться к спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) в качестве третьей стороны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФХР во вторник.

"Федерация хоккея России, являясь частью международной хоккейной семьи, планирует отстаивать интересы России и мирового хоккея в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) в качестве третьей стороны спора между ВАДА и РУСАДА", - заявил собеседник агентства.

Ранее аналогичное решение приняли Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, а также международные Олимпийский и Паралимпийский комитеты, ряд спортивных федераций и спортсменов.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА принял решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Последствиями этого решения должны стать отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Россия в этот период не сможет проводить международные старты.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию агентства не принимать решение исполкома ВАДА. 24 декабря собрание РУСАДА приняло эту рекомендацию. Генеральному директору РУСАДА Ганусу было поручено 27 декабря направить в ВАДА уведомление о несогласии с санкциями. Как сообщил Ганус "Интерфаксу" 27 декабря, письмо отправлено в ВАДА. Таким образом, РУСАДА будет оспаривать решение исполкома ВАДА в CAS.