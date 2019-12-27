РУСАДА направило в ВАДА письмо о несогласии с решением исполкома агентства

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Официальное письмо Российского антидопингового агентства о своем несогласии с решениями, принятыми исполкомом Всемирного антидопингового агентства, отправлено в ВАДА, заявил "Интерфаксу" генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

9 декабря исполком ВАДА лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Последствиями этого решения должны стать отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Кроме этого, Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Также Россия в этот период не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

Россия также будет лишена права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. На госслужащих и членов Олимпийского комитета России будет наложен запрет на посещение Олимпиады и Паралимпиад в качестве официальных лиц.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию агентства не принимать решение исполкома ВАДА. 24 декабря общее собрание РУСАДА приняло рекомендацию.