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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

МОК и МПК тоже вступили в судебный спор между ВАДА и РУСАДА

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) приняли решение принять участие в разбирательстве между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), сообщает пресс-служба МОК.

"Сегодня Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет подали уведомление о вступлении в судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.

"Единственная цель этого шага ограничивается интересами МОК и МПК в том, чтобы объявленные санкции были ясными, не оставляли места для какого-либо толкования и могли применяться без каких-либо дальнейших процедур. Цель этого вмешательства не состоит в том, чтобы вмешиваться в оценку последствий или санкций со стороны CAS", - отмечается там же.

Ранее о своем вступлении в спор в качестве третьих сторон объявили Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА принял решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Последствиями этого решения должны стать отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Россия в этот период не сможет проводить международные старты.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

допинг МОК ВАДА РУСАДА

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